Epic Games Store rozdaje dwie platformówki z gatunku Metroidvanii

Epic Games Store po raz kolejny rozdaje gry. Tym razem możemy spodziewać się dwóch części zręcznościowej platformówki, która powinna przypaść do gustu fanom sportów walki.

Epic Games Store powrócił do cotygodniowej tradycji rozdawania dwóch gier. Przez ostatnich kilka tygodni gracze mogli liczyć na zaledwie jedną produkcję na siedem dni, choć trzeba przyznać, że raczej jakościową. W zeszłym tygodniu można było zgarnąć PayDay 2, a wcześniej pojawiły się takie perełki jak Death Stranding, czy Fallout 3: New Vegas.

GuacameleeI Super Turbo Championship Edition i Gucamelee! 2 za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu Epic Games Store postawił na serię platformowych gier akcji i sprezentował graczom produkcję wyjętą wprost ze słonecznego Meksyku. GuacameleeI Super Turbo Championship Edition i Guacamelee! 2 to gry czerpiące garściami ze znanych i lubianych produkcji Metroid i Castelvania.

Produkcje wyróżniają się jednak na rynku swoim światem, inspirowanym meksykańską kulturą i folklorem Gra oferuje walkę wręcz, równoległe wymiary i kooperację na tym samym ekranie.

GuacameleeI Super Turbo Championship Edition i Guacamelee! 2 są dostępne do odebrania już dzisiaj od godziny 17:00. Epic Games Store zdradził również, na jakie produkcje mogą gracze liczyć w przyszłym tygodniu. Będzie to strategia Idle Champions of the Forgotten Realms oraz myśliwski tytuł theHunter: Call of the Wild.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Epic Games Store