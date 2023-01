Epic obniża loty. Tylko jedna darmówka w tym tygodniu ale ciekawa

Epic Games Store w tym tygodniu zaoferuje graczom tylko jedną darmową grę. Nie ma co jednak narzekać, gdyż w zeszłym tygodniu bezpłatnie można było odebrać aż trzy tytuły.

W zeszłym tygodniu Epic Games Store zaskoczył wszystkich i udostępnił aż trzy darmowe produkcje. Najwidoczniej średnia musi się na platformie zgadzać, gdyż tym razem za darmo otrzymujemy wyłącznie jedną grę. Nie ma jednak, co narzekać, bo jest to swego rodzaju unikat, który wyróżnia się na tle innych produkcji.

Epistory - Typing Chronicles za darmo w Epic Games Store

Już dziś (19.01) od godziny 17 można odebrać darmową grę na platformie Epic Games Store. Tym razem sklep udostępnił bezpłatnie Epistory - Typing Chronicles. Gra jest o tyle ciekawa, że przenosi nas do świata w całości wykonanego techniką origami. Z kolei my wcielamy się w muzę, która podróżuje przez kartki i pokonuje przeszkody, by przynieść autorowi książki inspirację. Główna bohaterka porusza się na wielkim, trójogoniastym lisie i przyjdzie jej zmierzyć się z łamigłówkami oraz pokonywać różne potwory. Jednak jej głównym zadaniem jest zbieranie punktów inspiracji, które przekaże autorowi bez weny.

Co ciekawe, gra stosuje adaptacyjny poziom trudności, który sam dostosowuje się do umiejętności gracza. Ważną informacją jest też to, że w grze znajdziemy język polski, choć jedynie w formie napisów. Epistory - Typing Chronicles można dodać do biblioteki za darmo do czwartku 26 stycznia do godziny 17.

