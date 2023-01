GeForce NOW. 10 nowych gier i serwery SuperPOD klasy RTX 4080

NVIDIA udostępniła listę gier, której w najbliższym czasie dołączą do usługi GeForce NOW. Ponadto, firma poinformowała wdrażaniu serwerów SuperPOD gwarantujących wydajność na poziomie RTX 4080.

Usługa GeForce NOW jest szczególnie popularna wśród graczy, którzy nie chcą wydawać kroci na mocne PC. Dzięki subskrypcji mogą cieszyć się płynną rozgrywką w nawet najbardziej wymagających graficznie tytułach. Co więcej, NVIDIA powoli zaczyna udostępniać RTX 4080 SuperPOD, lecz dostęp do nich będzie na początku mocno ograniczony.

NVIDIA GeForce NOW - 10 nowych gier

W tym tygodniu biblioteka obsługiwanych gier w GeForce NOW poszerza się o 10 tytułów:

Farlanders

Surviving the Abyss

Tortuga: A Pirate’s Tale

Epistory: Typing

Absolute Drift

Blacktail

Dwarf Fortress

Hello Neighbor 2

Nebulous: Fleet Command

Shadow Tactics - Aiko’s Choice

Jako pierwsi dostęp do RTX 4080 SuperPOD otrzymują abonenci Ultimate łączący się serwerami we Frankfurcie, San Jose, Los Angeles oraz Dallas. Co tydzień NVIDIA będzie informowała o kolejnych miastach, w których zostaną zmodernizowane serwery, a ich listę można na bieżąco sprawdzać tutaj.

Nowe serwery, napędzane architekturą NVIDIA Ada Lovelace, pozwalają abonentom Ultimate strumieniować swoje ulubione gry PC w jakości do 240 kl./s dzięki zastosowaniu techniki NVIDIA Reflex, 4K 120 kl./s z obsługą DLSS 3 i ray tracingu lub w trybie ultrapanoramicznym do 3840x1600 i 120 kl./s.

