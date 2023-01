Epic Games Store. Dwie darmowe gry już dziś do odebrania

Epic Games Store ponownie rozdaje gry. W tym tygodniu użytkownicy ich sklepu mogą oczekiwać dwóch bezpłatnych produkcji. Promocja startuje typowo o 17:00.

Epic Games Store zdążył przyzwyczaić już graczy do cotygodniowych darmówek. Sklep czasem swoich klientów rozpieszcza, by innym razem zaserwować kilka zapychaczy. Nadal do dziś (26.01) do godziny 17:00 można odebrać jeszcze dość niecodzienną produkcję Epistory - Typing Chronicles, bazującą na grafice z origami i wielu ciekawych mechanikach. Czy w tym tygodniu będzie coś równie ciekawego?

Adios i Hell is Others za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu gracze będą mogli bezpłatnie pobrać dwie gry ze sklepu Epic Games Store. Pierwszą z nich jest Adios, pierwszoosobowa gra akcji. Wcielamy się w niej w hodowcę świń z Kansas, który jest wykorzystywany przez mafię do pozbywania się ciał. Jednak w pewnym momencie, główny bohater nie wytrzymuje i mówi "dość".

Drugą darmową produkcją jest Hell is Others wieloosobowa i wieloplatformowa gra z gatunku rogue-lite. Tytuł nastawiony jest na rozgrywkę w klimacie horroru, a przyjdzie nam się zmierzyć nie tylko z potworami, lecz również z innymi graczami. Grę charakteryzuje pikselowa grafika i widok z góry oraz dynamiczna akcja.

Adios i Hell is Others będzie można za darmo pobrać z platformy Epic Games Store już dzisiaj od godziny 17:00.

Zobacz: Kultowa gra zostanie przeniesiona na wielki ekran

Zobacz: AMD rozdaje darmową grę. Mowa o głośnym tytule AAA

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store