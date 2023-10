Epic Games Store. Co dalej z darmowymi grami?

Epic Games Store od lat zalewa graczy prezentami, tym samym ściągając ich na swoją platformę. Jeden z ich przedstawicieli postanowił zdradzić, co dalej z darmowymi grami.

Epic Games Store jest jednym z nielicznych podmiotów na rynku, oferującym graczom prawdziwie darmowe gry wideo i to cyklicznie. Co tydzień gracze mogą liczyć na przynajmniej jedną darmówkę, a czasem dwie lub nawet więcej w jakimś pakiecie. Przedstawiciel sklepu zdradza, co dalej stanie się z programem.

Epic Games Store. Darmówki do końca 2023 roku, a nawet dłużej

Podczas wydarzenia Unreal Fest 2023 na scenę wszedł Kyle Billings z Epic Games Store. W swojej wypowiedzi pochwalił się, że program darmowych gier przyciągnął na ich platformę co najmniej 90 milionów nowych użytkowników, więc można go uznać za duży sukces.

W związku z tym możemy spodziewać się, że inicjatywa nie zostanie zakończona w najbliższym czasie. Przedstawiciel Epic Games Store zapewnił, że program będzie trwał na pewno do końca 2023 roku, a najpewniej dłużej. W związku z tym graczy czeka jeszcze całkiem sporo darmowych gier do odebrania.

Liczba graczy podanych przez Epic Games Store wcale nie dziwi. Program zadebiutował w 2018 roku wraz z darmowymi Super Meat Boy i Sabnautica. Od tamtego momentu pojawiło się wiele lubianych przez graczy produkcji, w tym:

Superhot

Death Stranding

For Honor

Metro: Redux

Just Cause 4

GTA 5

Battlefront 2

Control

Payday 2

Watch Dogs

Dying Light

Fallout: New Vegas

Takie oświadczenie jest o tyle ważne, gdyż aktualnie firma znajduje się w pewnym kryzysie. Niedawno media informowały o tym, że przedsiębiorstwo zwolniło 830 pracowników.

