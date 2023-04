Epic Games Store rozdaje dwie niezwykle klimatyczne gry

Jak co tydzień Epic Games Store ma dla graczy prezenty. Tym razem będziemy mogli pobrać bezpłatnie dwie bardzo ciekawe produkcje.

Epic Games Store kontynuuje swoją tradycję i ponownie raczy graczy dwiema darmowymi produkcjami. W zeszłym tygodniu mogliśmy liczyć na krwawą jatkę w Mordhau oraz na dość niecodziennego shootera w postaci Second Extinction. Tym razem sklep postawił na zupełnie odmienny klimat.

Beyond Blue i Never Alone za darmo w Epic Games Store

Już w tym tygodniu z platformy Epic Games Store będzie można pobrać dwie zupełnie darmowe produkcje. Pierwszą z nich jest Beyond Blue, czyli jednoosobowa narracyjna gra przygodowa z dużym naciskiem na swobodną eksplorację oceanu. W grze wcielimy się w Mirai, badacza głębinowego i naukowca. Rozgrywka pokaże nam cudowny, podwodny świat, który zrelaksuje nawet najbardziej zestresowaną osobę.

Drugą darmową grą jest wcale niemniej ciekawa platformówka Never Alone. Jest to klimatyczna gra logiczna stworzona we współpracy z rdzenną społecznością mieszkańców Alaski. Fabuła gry opiera się na ich tradycyjnych wierzeniach. W rozgrywce przyjdzie nam się wcielić w Nunę, której towarzyszy jej najlepszy przyjaciel Lis. W grze zmierzymy z wieloma mniej lub bardziej skomplikowanymi zagadkami.

Beyond Blue i Never Alone można odebrać już dzisiaj 20 kwietnia od godziny 17:00. W tym celu należy się zalogować na swoje konto na platformie Epic Games Store, przejść do sklepu i znaleźć darmowe produkcje.

Zobacz: GeForce NOW Priority mocno przecenione. Do tego nowe gry w usłudze

Zobacz: Netflix odpala nowy biznes. Na czele utytułowany menedżer

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Epic Games Store