Epic Games Store z dwiema darmówkami. Warto dodać do biblioteki

Kończy się już akcja, którą Epic Games Store zorganizował na święta. Sklep poczynając od 15 stycznia rozdał 15 gier w 15 dni. Ostatnie produkcje są nadal dostępne do odebrania, lecz dzisiaj po godzinie 17 zastąpią je nowe tytuły. Kto jeszcze tego nie zrobił, niech lepiej się pośpieszy, bo do odebrania jest Dishonored 2.

Kerbal Space Program za darmo w Epic Games Store

Mówi się, że urodziliśmy się za późno, by odkrywać Ziemię i za wcześniej na podbój innych planet. To nie prawda i najlepszym na to dowodem jest gra Kerbal Space Program. W grze pokierujemy programem kosmicznym rasy małych, zielonych humanoidalnych stworzeń znanych jako Kerbale. Żeby spełnić założenia misji będziemy musieli przeprowadzić masę eksperymentów, by odkryć technologie, które pozwolą nam wystrzelić rakietę z załogą w kosmos.

Drugą darmową grą jest Shadow Tactics – Aiko's Choice. czyli samodzielny dodatek do popularnej gry taktycznej z elementami skradania Shadow Tactics, której fabuła osadzona jest w Japonii okresu Edo. Niedawno w Epic Games Store można było odebrać Shadow Tactics: Blade of the Shogun. Dobrą wiadomością jest to, że nawet jeżeli przegapił ktoś podstawową wersję, nie jest ona wymagana do włączenia dodatku Aiko's Choice. W grze, jak sama nazwa wskazuje, wcielamy się w rolę młodej kunoichi Aiko oraz jej towarzyszy.

Obie gry można odebrać już od dzisiaj 5 stycznia od godziny 17. Produkcje zostaną zastąpione nowymi w następny czwartek.

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store