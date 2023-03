Epic Games Store z kolejną darmówką. Coś dla fanów Warhammera

Kolejny tydzień to kolejna darmowa gra od sklepu Epic Games Store. Tym razem gracze będą mogli zanurzyć się w strategii z popularnej serii Warhammer 40,000.

Jak co czwartek, Epic Games Store oddaje graczom kolejną darmową grę. Przez cały poprzedni tydzień mogliśmy pobrać Call of the Sea, w której wcielamy się w kobietę poszukującą zaginionej ekspedycji na jednej z wysp południowego pacyfiku. W grze pojawia się mnogość łamigłówek i wiele malowniczych widoków.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War za darmo w Epic Games Store

Już dzisiaj 16 marca od godziny 17:00 w sklepie Epic Games Store pojawi się gra Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, którą będzie można odebrać całkowicie bezpłatnie. Warto zaznaczyć, że produkcja w ostatnim czasie była na mocniej promocji -90% w ramach wyprzedaży na koniec zimy.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War jest pierwszą turową grą strategiczną 4X osadzoną w uniwersum Warhammer 40,000. W grze możemy wcielić się w jedną z czterech frakcji doskonale znanych fanom serii. Mowa tu o Astra Militarum, Kosmicznych Marines, Orkach i Nekronach. Grę będzie można pobrać do 23.03 do godziny 17:00.

Źródło zdjęć: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store