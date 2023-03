Zalukaj do więzienia. Polscy piraci w tarapatach

Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadzili do zamknięcia pirackiego serwisu zalukaj.vip, który nielegalnie rozpowszechniał filmy i seriale. Udało się też zatrzymać właściciela strony, a także osobę odpowiedzialną za obsługę techniczną.

Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości najpierw w listopadzie ubiegłego roku zatrzymali osobę odpowiedzialną za obsługę techniczną serwisu zalukaj.vip. Okazał się nim 28-letni mężczyzna. Następnie w styczniu tego roku w Gorzowie udało się też zatrzymać 33-letniego właściciela i pomysłodawcę strony internetowej z nielegalnie udostępnianymi materiałami.

Obu mężczyznom postawiono zarzut z art. 116 ust. 1 i 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli rozpowszechniania cudzego utworu bez uprawnienia i czerpanie z tego korzyści majątkowych. Grozi za to odpowiednio do 2 oraz 3 lat pozbawienia wolności.

Zalukaj.vip był jednym z największych serwisów pirackich rozpowszechniających filmy i seriale. Jego działalność była oparta wyłącznie na bezprawnym rozpowszechnianiu treści audiowizualnych. Skutkowało to ogromnymi stratami finansowymi po stronie podmiotów oferujących legalny dostęp do filmów i seriali w Polsce i nie tylko. Wspólne działania pokrzywdzonych oraz organów ścigania doprowadziły do zamknięcia serwisu oraz ujęcia osób odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie. Pokazuje to, że walka z piractwem traktowana jest poważnie, a osoby prowadzące tego typu serwisy muszą się liczyć z ujawnieniem ich tożsamości oraz konsekwencjami.