Polsat Box: zmiany w dekoderach 4K. Nowe menu, Disney+ i wyszukiwanie głosowe

Polsat Box wprowadził nowości w dekoderach 4K. Użytkownicy znajdą nich w odświeżone menu główne, aplikację Disney+, a także wyszukiwarkę głosową.

Nowości zobaczą użytkownicy dekoderów polsat box 4K i polsat box 4K lite. Przebudowane menu główne z nawigacją pionową i rekomendowanymi treściami pojawia się na pierwszym ekranie, który wyświetla się użytkownikowi zaraz po uruchomieniu dekodera lub po kliknięciu zielonego domku na pilocie.

W nowej wersji oprogramowania dekoderów 4K menu główne znajduje się z lewej strony ekranu, natomiast w centralnej części ekranu widoczne są listy z rekomendowanymi treściami, np. ostatnio oglądane kanały, aplikacja Sklep, polecane treści, hity i nowości Disney+.

Aplikacja Disney+ to kolejna nowość w dekoderach 4K. Wprowadzając je, Polsat Box zachęca do skorzystania z najnowszej promocji, w ramach której klienci, którzy zdecydują się na pakiet telewizyjny łącznie z dostępem do Disney+ z umową na dwa lata, przez pierwsze 12 miesięcy otrzymają dostęp do serwisu Disney+ w prezencie.

Wyszukiwanie głosowe

Trzecia nowość w dekoderach polsat box 4K i polsat box 4K lite to funkcja wyszukiwania głosowego, dostępna po wybraniu przycisku mikrofonu na pilocie. Oprócz opcji przeszukania treści na kanałach TV, umożliwia ona przejrzenie biblioteki Polsat Box Go, materiałów dostępnych w CatchUP oraz Disney+.

Nowe funkcje są dostępne w najnowszej wersji oprogramowania dekoderów. Aktualizacja oprogramowania odbywa się automatycznie i nie wymaga dodatkowych działań po stronie klientów.

Dekodery polsat box 4K i polsat box 4K – jakie mają funkcje?

Dekodery polsat box 4K i polsat box 4K lite to sterowane pilotem z Bluetooth urządzenia, za pośrednictwem których kanały TV, także w jakości 4K, można odbierać zarówno drogą satelitarną, jak i przez internet (również przez Wi-Fi).

Zapewniają dostęp do serwisów Polsat Box Go i Disney+ oraz funkcji nieliniowych umożliwiających zatrzymywanie, przewijanie, odtwarzanie od początku i oglądanie wybranych materiałów nawet do 7 dni od ich emisji, a także nagrywanie w chmurze (usługa dostępna w TV satelitarnej i IPTV).

Dekodery 4K dostępne są w ofertach telewizji satelitarnej/kablowej IPTV i internetowej z dekoderem z opłatą jednorazową już od 49 zł.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Polsat Box

Źródło tekstu: Polsat Box