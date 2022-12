Hit Hideo Kojimy za darmo w Epic Games Store

Epic Games Store udostępnia już jedenastą grę w ramach świątecznego rozdawnictwa. Tym razem można za darmo pobrać jeden z hitów wyreżyserowanych przez uznanego twórcę gier wideo, Hideo Kojimę.

Epic Games Store już 15 grudnia rozpoczął akcję rozdawania gier za darmo. Codziennie przez 15 dni na platformie pojawia się nowa gra do odebrania bez żadnych opłat. Na początku udostępniono kilka typowych zapychaczy, potem gry, które już wcześniej były rozdawane, trochę produkcji w klimatach postapokalipsy i teraz doszliśmy do 11. prezentu, którym jest jeden z hitów Hideo Kojimy.

Death Stranding za darmo na Epic Games Store

Nie da się ukryć, że Hideo Kojima jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych twórców gier wideo. W końcu to on był odpowiedzialny za powstanie Snatchera i serii Metal Gear. Po rozstaniu z Konami w 2015 roku, twórca gier i wizjoner postanowił stworzyć coś po swojemu. Tak właśnie powstało Death Stranding, które aktualnie można odebrać za darmo na platformie Epic Games Store.

Wiele osób z przekąsem nazywa tę grę "symulatorem kuriera". W rzeczywistości jest to przygodowa gra akcji, której fabuła rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych w przyszłości. Wcielamy się w Sama Bridgesa (Norman Reedus), kuriera, którego zadaniem jest połączenie siecią komunikacyjną ludzkich niedobitków, którzy ostali się przy życiu po kataklizmie.

Death Stranding dostępne jest do pobrania za darmo na platformie Epic Games Store. Grę można dodać do biblioteki od dzisiaj (25 grudnia) od godziny 17 do jutra (26 grudnia) do godziny 17. Później produkcja Hideo Kojimy zostanie zastąpiona przez kolejną darmową grę.

Zobacz: Sensacja na Marsie. Poznaj energetyczne burze

Zobacz: Epic z dziesiątym prezentem. Apokalipsy ciąg dalszy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: 123