Bajońskie sumy. Tyle EA płaci za prawa do Premier League

Wyciekła informacja o tym, ile Electronic Arts płaci za licencje drużyn z jednej z najmocniejszych lig świata. Nie jest to mała kwota.

Nie jest żadną tajemnicą, że w przypadku gier sportowych o sukcesie nie zawsze decyduje grafika, płynność rozgrywki, czy zastosowane mechaniki. Często najważniejszym aspektem jest obecność znanych i lubianych nazwisk oraz popularnych klubów sportowych. To właśnie licencje sprawiły, że FIFA wygryzła Pro Evolution Soccer, a Madden zyskał przewagę nad NFL 2K.

EA płaci krocie za licencje

Nie powinno zatem nikogo dziwić, że licencje do gier sportowych kosztują krocie. Redakcja Sky Sports dotarła do informacji o tym, ile Electronic Arts zapłaci za przedłużenie licencji drużyn z Premier League, czyli najwyższych rozgrywek piłkarskich w Anglii i zarazem jednej z najmocniejszych lig świata. Mowa tu o horrendalnej kwocie 588 milionów dolarów za prawa do licencji 20 klubów.

Kwota to robi wrażenie, a trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Premier League nie jest jedyną ligą, występującą w serii gier sportowych FIFA. Choć z pewnością najdroższą.

Zobacz: Trailer Guardians of the Galaxy Vol. 3. Sentymantalne pożegnanie

Zobacz: Plotki zdradzają datę premiery Starfield

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: icemanphotos / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Sky Sports