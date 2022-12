Dragon Age: Dreadwolf - w sieci pojawił się nowy teaser

W ostatnim czasie gracze obchodzili dzień Dragon Age, do którego celebracji przyłączyli się producenci serii. W ramach świętowania, udostępnili krótki, jednominutowy filmik, który przybliża nam postać Fen'Harela, tytułowego "Strasznego Wilka", który pojawi się w czwartej części.

Jak dowiedzieliśmy się jeszcze pod koniec "Inkwizycji", nasz towarzysz Solas jest kimś więcej niż tylko potężnym elfim magiem. W rzeczywistości jest bogiem i twórcą zasłony między Ziemią, a światem pustki. Jednak wszystko wskazuje na to, że czwartej części przygód z Thedas, będzie on głównym antagonistą.

Narratorem nowego zwiastuna jest doskonale znany fanom Varrik Thetras, łotrzyk, biznesman, autor poczytnych książek i gawędziarz. Opowiada on historię Fen'Harela i przedstawia go, jako rebelianta, który uwięził pozostałych elfich bogów. Teraz potężny mag planuje zniszczyć zasłonę oddzielającą pustkę od świata żywych i unicestwić tym samym wszelkie życie na Ziemi.

To jednak nie koniec niespodzianek. Oficjalny profil Dragon Age na Twitterze, udostępnił prace przedstawiające towarzyszy, których mogliśmy spotkać na swojej drodze podczas przygód w Fereldenie, Wolnych Marchiach i Orlais.

