Darmowa gra od Epic Games Store. To coś dla entuzjastów wojny

Epic Games Store po raz kolejny rozdaje darmowe gry. Tym razem sklep postawił na jeden tytuł, w którym wcielimy się w dowódcę wojskowego i poprowadzimy jednostki do zwycięstwa.

Epic Games Store, jak co czwartek, przyszykował dla graczy prezenty, a właściwie prezent. Zwyczajowo sklep co tydzień udostępnia dwie darmowe produkcje do pobrania, lecz tym razem zapowiedziano tylko jedną. W zeszłym tygodniu Epic również postawił na pojedynczą grę. Jeszcze dziś do godziny 17 można odebrać Recipe for Disaster, czyli symulator zarządzania restauracją.

Już dzisiaj od godziny 17 będzie można odebrać bezpłatnie kolejny prezent od Epic Games Store. Tym razem będziemy mogli wcielić się z dowódcę wojsk w strategicznej grze Warpips. Produkcję można określić jako połączenie Command & Conquer z Nexus War.

W grze przyjdzie nam wykazać się zmysłem taktycznym przez ustawianiu pozycji wojsk i dopieraniu odpowiednich jednostek. Warpips należy do kategorii gier, w których łatwo opanować podstawy, lecz są na tyle złożone, że opanowanie wszystkiego do perfekcji może zająć dużo czasu.

