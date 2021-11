Cyberpunk 2077 i Wiedźmin dostaną tryb multiplayer. Ale na pewno?

Adam Kiciński, prezes CD Projekt, przyznał w trakcie ostatniego raportu na temat wyników finansowych, że Wiedźmin i Cyberpunk 2077 otrzymają tryby multiplayer.

CD Projekt zorganizował telekonferencję, w trakcie której omawiane były wyniki finansowe firmy za trzeci kwartał 2021 roku. Na koniec odbyła się sesja pytań i odpowiedzi. Wtedy też padło pytanie o przyszłość Cyberpunk 2077 oraz Wiedźmina. Adam Kiciński, prezes polskiej firmy, przyznał, że w planach dla obu serii są tryby multiplayer.

Wiedźmin i Cyberpunk z trybem multiplayer?

Planujemy w przyszłości stopniowo dodawać funkcję multiplayer do obu serii, w tym Cyberpunka.

- powiedział Adam Kiciński.

W dalszej części wypowiedzi przyznał, że nie ujawni, która seria jako pierwsza zostanie wzbogacona o tryb dla wielu graczy. Może jednak zdradzić, że pierwsze dodania funkcji multiplayer będzie czymś w rodzaju próby, z której firma chce się dopiero uczyć i w przyszłości, stopniowo krok po kroku dodawać kolejne elementy.

Warto jednak zwrócić dokładnie uwagę na to, jakich słów użył Adam Kiciński, bowiem telekonferencja odbywała się w języku angielskim. Prezes CD Projekt przyznał, że funkcję multiplayer otrzymają obie marki (ang. both franchise), a nie obie gry. Dlatego też nie jestem do końca przekonany, że to właśnie Wiedźmin 3 i Cyberpunk 2077 zostaną wzbogacone tryb dla wielu graczy.

Równie dobrze CD Projekt RED może zaprezentować zupełnie nowe produkcje, które będą mieścić się w tym samym uniwersum, czy to przyszłości, w której rządzą megakorporacje, czy też w świecie Geralta z Rivii, Yennefer i Ciri. W końcu Gwint to też pewnego rodzaju multiplayer w świecie Wiedźmina. Dlatego do tych rewelacji lepiej podchodzić z pewnym dystansem. Jakiś multiplayer będzie, ale nadal nie wiemy, jaki dokładnie. Już wcześniej mówiło się, że tego typu tryb w Cyberpunk 2077 ma być całkowicie osobną produkcją.

Źródło zdjęć: CD Projekt RED

Źródło tekstu: CD Projekt RED, VGC