Ceny gier są zbyt niskie

Gra za 300, 400 czy nawet 500 zł dzisiaj już nie szokuje. Pomimo tego wielcy tej branży nadal są zdania, że są to kwoty zbyt niskie.

Premiera konsol nowej generacji w przypadku wielu wydawców przełożyła się na wyższe ceny gier. Dzisiaj produkcje za 300 zł są już standardem i coraz mniej szokują gry za 500 zł (np. EA FC 24 w Edycji Ultimate). Pomimo tego wielcy tego świata nadal uważają, że gry są zbyt tanie. Taką opinię wyraził między innymi prezes Capcom.

Gry są zbyt tanie?

W trakcie Tokyo Game Show 2023 Harushiro Tsujimoto, prezes Capcom, stwierdził, że gry są dzisiaj zbyt tanie. Swoje zdanie uargumentował tym, że koszty produkcji wzrosły niewspółmiernie do cen, które płacą gracze. Jednym z czynników są też ciągłe podwyżki płac w branży.

Biorąc pod uwagę fakt, że płace rosną w całej branży, uważam, że podniesienie cen jednostkowych jest zdrową opcją dla biznesu.

- powiedział prezes Capcom.

Jednocześnie Harushiro Tsujimoto przyznał, że ogólnoświatowy kryzys nie powinien mieć wpływu na wyższe ceny gier. Jego zdaniem, pomimo recesji, ludzie nadal będą korzystać z ulubionej rozrywki, a jakościowe gry wciąż będą się sprzedawać.

W USA standardem stały się ceny w wysokości 70 dolarów i to za podstawowe wersje gier AAA, gdzie jeszcze w poprzedniej generacji było to 60 dolarów. Kwoty podwyższyli niemal wszyscy z Sony, Nintendo i Microsoftem na czele. Co ciekawe, sam Capcom nadal liczy sobie 60 dolarów, np. za Street Fighter 6.

Zobacz: Bethesda w tajemnicy pracuje nad grą w znanym uniwersum

Zobacz: CD Projekt RED usunął Elona Muska z Cyberpunk 2077?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: agencies / Shutterstock.com

Źródło tekstu: IGN