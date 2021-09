Battlefield 2042 nie zadebiutuje w październiku? Będzie opóźnienie

Wygląda na to, że Battlefield 2042 jednak nie zadebiutuje w październiku tego roku. Premiera gry prawdopodobnie zostanie przesunięta na późniejszy termin.

Premiera Battlefield 2042 na ten moment wciąż jest zaplanowana na 22 października tego roku. Wcześniej, jeszcze we wrześniu, miały odbyć się testy wersji beta. Mamy jednak połowę miesiąca, a EA i DICE wciąż nie ujawnili żadnych informacji na ich temat. To przestaje dziwić w momencie, w którym docierają do nas informacje o opóźnionej premierze gry.

Battlefield 2042 - opóźniona premiera

Jako pierwszy poinformował o tym znany dziennikarz branżowy - Jeff Grubb. Co prawda na Twitterze nie napisał on, o jaką produkcję dokładnie chodzi, ale zdradził to na Discrodzie. Jego zdaniem premiera Battlefield 2042 zostanie przesunięta na późniejszy termin. Słowa te potwierdzili Nick Baker oraz Dealer Gaming, do których dotarły podobne informacje.

Firmy EA i DICE na razie nie potwierdziły jeszcze opóźnienia, ale to prawdopodobnie tylko kwestia czasu. Oficjalny komunikat powinien pojawić się w ciągu kilku najbliższych dni. Nie wiemy też, na kiedy zostanie przesunięta premiera, ale według plotek może to być nawet początek 2022 roku. To kolejna produkcja, która nie zostanie wydana w danym terminie. Zaledwie wczoraj Techland przełożyć premierę Dying Light 2.

