Banishers: Ghosts of New Eden dostaje zwiastun fabularny

W sieci pojawił się nowy zwiastun nadchodzącej gry Banishers: Ghosts of New Eden. Dowiadujemy się nieco o fabule produkcji.

Focus Entertainment razem z DON’T NOD przedstawiają nowy zwiastun wyczekiwanego Banishers: Ghosts of New Eden. Jest to fabularna gra, której akcja rozgrywa się w pełnym nadprzyrodzonych zagrożeń świecie, gdzie zmierzą się z miłością, życiem, śmiercią i poświęceniem. Nowe wideo pokazuje fascynującą i przejmującą historię, dając wgląd w relację pomiędzy głównymi bohaterami — Anteą Duarte i Redem mac Raithem.

Nowy zwiastun Banishers

W Banishers: Ghosts of New Eden gracze wcielą się w Anteę Duarte i Reda mac Raitha, doświadczonych łowców duchów wysłanych do osady New Eden, aby pomóc jej mieszkańcom. Stawka dramatycznie wzrasta, gdy Antea umiera podczas nierozważnego ataku, stając się jednym z pogardzanych przez nią duchów. Ten katastrofalny obrót wydarzeń sprawia, że Red staje się rozdarty pomiędzy przysięgą ochrony żywych przed złowrogimi duchami a druzgocącą rzeczywistością dotyczącą stanu jego mentorki i kochanki.

Pełna emocji podróż przez Banishers: Ghosts of New Eden pokazuje złożoną interakcję pomiędzy miłością, poświęceniem i walką o pogodzenie własnych pragnień z poczuciem obowiązku. Gracze będą musieli podążać tą zdradziecką ścieżką, dokonując ciężkich wyborów między żywymi a miłością.

Gra Banishers: Ghosts of New Eden ukaże się już 13 lutego 2024 roku na platformach PlayStation 5 i Xbox Series X w polskiej wersji językowej (z napisami).

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne