Jaka była najlepsza gra 2021 roku? Wkrótce się przekonamy

Jakie są najlepsze gry 2021 roku? Właśnie poznaliśmy nominowanych do prestiżowych nagród Bafta 2022, czyli British Academy of Film and Television Arts.

Wkrótce rozdane zostaną niezwykle prestiżowe i ważne nagrody Bafta, czyli British Academy of Film and Television Arts. Od jakiegoś czasy Brytyjczycy wyróżniają też najlepsze gry minionego roku. Właśnie poznaliśmy nominowanych w aż 16 gamingowych kategoriach.

Najlepsze gry 2021 roku

Największą liczbą nominacji mogą pochwalić się dwie gry: It Takes Two oraz Returnal. Obie mają szansę na nagrodę w aż 8 kategoriach. Niewiele gorzej poradziły sobie: Deathloop, Forza Horizon 5, Psychonauts 2 oraz Ratchet % Clank: Rift Apart. Rozdanie nagród odbędzie się 7 kwietnia.

Animacja:

CALL OF DUTY: VANGUARD Development Team - Sledgehammer Games/Activision Blizzard

IT TAKES TWO Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

KENA: BRIDGE OF SPIRITS Hunter Schmidt - Ember Lab LLC/ Ember Lab LLC

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS Development Team - Square Enix, Deck Nine Games/Square Enix

PSYCHONAUTS 2 Development Team - Double Fine Productions/Xbox Game Studios

RATCHET & CLANK: RIFT APART Development Team - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Osiągnięcie artystyczne:

THE ARTFUL ESCAPE Development Team - Beethoven & Dinosaur/Annapurna Interactive

IT TAKES TWO Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

PSYCHONAUTS 2 Development Team - Double Fine Productions/Xbox Game Studios

RATCHET & CLANK: RIFT APART Development Team - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

RESIDENT EVIL VILLAGE Development Team – Capcom/Capcom

RETURNAL Development Team – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Osiągnięcie audio:

THE ARTFUL ESCAPE Development Team - Beethoven & Dinosaur/Annapurna Interactive

CALL OF DUTY: VANGUARD Development Team - Sledgehammer Games/Activision Blizzard

DEATHLOOP Development Team - Arkane Lyon/Bethesda Softworks

HALO INFINITE Development Team - 343 Industries/Xbox Game Studios

MARVEL’S GUARDIAN’S OF THE GALAXY Development Team - Eidos-Montréal/Square Enix

RETURNAL Development Team – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Najlepsza gra:

DEATHLOOP Development Team - Arkane Lyon/Bethesda Softworks

FORZA HORIZON 5 Development Team - Playground Games/Xbox Game Studios

INSCRYPTION Development Team - Daniel Mullins Games/Devolver Digital

IT TAKES TWO Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

RATCHET & CLANK: RIFT APART Development Team - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

RETURNAL Development Team – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Brytyjska gra:

ALBA: A WILDLIFE ADVENTURE Development Team - ustwo games/ustwo games, Plug In Digital

DEATH’S DOOR Development Team - Acid Nerve/Devolver Digital

FIGHTS IN TIGHT SPACES Development Team - Ground Shatter/Mode7

FORZA HORIZON 5 Development Team - Playground Games/Xbox Game Studios

OVERBOARD! Jon Ingold, Tom Kail, Joseph Humfrey – inkle/ inkle

SABLE Development Team – Shedworks/Raw Fury

Debiut:

THE ARTFUL ESCAPE Development Team - Beethoven & Dinosaur/Annapurna Interactive

EASTWARD Development Team – Pixpil/Chucklefish

THE FORGOTTEN CITY Nick Pearce, Alexander Goss, John Eyre - Modern Storyteller/Dear Villagers

GENESIS NOIR Evan Anthony, Jeremy Abel - Feral Cat Den/Fellow Traveller

MAQUETTE Development Team - Graceful Decay/Annapurna Interactive

TOEM Development Team - Something We Made/ Something We Made

Gra rozwijająca się:

AMONG US Development Team – Innersloth/Innersloth

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS Development Team - Nintendo EPD/Nintendo

APEX LEGENDS Development Team - Respawn Entertainment/Electronic Arts

DISCO ELYSIUM – THE FINAL CUT Development Team - ZA/UM/ZA/UM

FORTNITE Development Team - Epic Games/Epic Games, People Can Fly

NO MAN’S SKY Development Team - Hello Games/Hello Games

Gra familijna:

ALBA: A WILDLIFE ADVENTURE Development Team - ustwo games/ustwo games, Plug In Digital

CHICORY: A COLORFUL TALE Development Team - Greg Lobanov, A Shell in the Pit, Madeline Berger, Alexis Dean-Jones, Lena Raine/FINJI

FORZA HORIZON 5 Development Team - Playground Games/Xbox Game Studios

MARIO PARTY SUPERSTARS Development Team - Nintendo EPD/Nintendo

RATCHET & CLANK: RIFT APART Development Team - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

UNPACKING Wren Brier, Tim Dawson, Jeff van Dyck - Witch Beam/Humble Games

Więcej niż rozrywka:

ALBA: A WILDLIFE ADVENTURE Development Team - ustwo games/ustwo games/Plug In Digital

BEFORE YOUR EYES Development Team - GoodbyeWorld Games/Skybound Games

CHICORY: A COLORFUL TALE- Greg Lobanov, A Shell in the Pit, Madeline Berger, Alexis Dean-Jones, Lena Raine/FINJI

GAME BUILDER GARAGE Development Team - Nintendo EPD/Nintendo

IT TAKES TWO Development Team -Hazelight Studios/Electronic Arts

PSYCHONAUTS 2 Development Team -Double Fine Productions/Xbox Game Studios

Design gry:

DEATHLOOP Development Team - Arkane Lyon/Bethesda Softworks

FORZA HORIZON 5 Development Team - Playground Games/Xbox Game Studios

INSCRYPTION Development Team - Daniel Mullins Games/Devolver Digital

IT TAKES TWO Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

RATCHET & CLANK: RIFT APART Development Team - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

RETURNAL Development Team – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Multiplayer:

BACK 4 BLOOD Development Team - Turtle Rock Studios/Warner Bros. Interactive Entertainment

CALL OF DUTY: VANGUARD Development Team - Sledgehammer Games/Activision Blizzard

FORZA HORIZON 5 Development Team - Playground Games/Xbox Game Studios

HALO INFINITE Development Team - 343 Industries/Xbox Game Studios

HELL LET LOOSE Development Team - Black Matter/Team17

IT TAKES TWO Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

Muzyka:

DEATHLOOP Tom Salta, Erich Talaba, Ross Tregenza - Arkane Lyon/Bethesda Softworks

FAR CRY 6 Development Team - Ubisoft Toronto/Ubisoft

HALO INFINITE Development Team - 343 Industries/Xbox Game Studios

PSYCHONAUTS 2 Peter McConnell - Double Fine Productions/Xbox Game Studios

RATCHET & CLANK: RIFT APART Scott Hanau, Wataru Hokoyama, Mark Mothersbaugh - Insomniac Games/ Sony Interactive Entertainment

RETURNAL Bobby Krlic, Joe Thwaites, Harry Krueger – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Narracja:

IT TAKES TWO Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS Development Team - Square Enix, Deck Nine Games/Square Enix

MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY Development Team - Eidos-Montréal/Square Enix

PSYCHONAUTS 2 Tim Schafer - Double Fine Productions/Xbox Game Studios

RETURNAL Development Team – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

UNPACKING Wren Brier, Tim Dawson, Annie VanderMeer - Witch Beam/Humble Games

Oryginalny pomysł:

DEATHLOOP Development Team - Arkane Lyon/Bethesda Softworks

DEATH’S DOOR Development Team - Acid Nerve/Devolver Digital

INSCRYPTION Development Team - Daniel Mullins Games/Devolver Digital

IT TAKES TWO Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

RETURNAL Development Team – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

UNPACKING Wren Brier, Tim Dawson, Jeff van Dyck - Witch Beam/Humble Games

Osiągnięcie techniczne:

FORZA HORIZON 5 Development Team - Playground Games/Xbox Game Studios

HITMAN 3 Development Team - IO Interactive/IO Interactive

PSYCHONAUTS 2 Development Team - Double Fine Productions/Xbox Game Studios

RATCHET & CLANK: RIFT APART Development Team - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

RESIDENT EVIL VILLAGE Devleopment Team – Capcom/Capcom

RETURNAL Development Team – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Gra roku (wybierana przez publiczność)

CHICORY: A COLORFUL TALE Greg Lobanov, A Shell in the Pit, Madeline Berger, Alexis Dean-Jones, Lena Raine/FINJI

DEATHLOOP Arkane Lyon/Bethesda Softworks

THE FORGOTTEN CITY Modern Storyteller/Dear Villagers

IT TAKES TWO Hazelight Studios/Electronic Arts

METROID DREAD Nintendo & MercurySteam, Nintendo

UNPACKING Witch Beam/Humble Games

