AC: Valhalla trafi do Xbox Game Pass? Producent wyjaśnia

Ostatnio pojawiła się informacja o tym, że najnowsza część Assassin's Creed może trafić do Xbox Game Passa. Rzecznik firmy postanowił wyjaśnić całe zamieszanie.

Xbox Game Pass jest platformą, z której mogą korzystać posiadacze konsoli Xbox lub użytkownicy PC. Usługa w ramach subskrypcji daje dostęp do setek gier, więc dla wielu graczy korzystanie z niej jest oszczędnością pieniędzy. Microsoft co rusz dodaje kolejne tytuły do swojej usługi i poszerza bibliotekę. Ostatnio pojawiło się podejrzenie, że już wkrótce może do niej trafić Assassin's Creed Valhalla.

W ostatnim czasie do biblioteki Xbox Game Pass zostały dodane dwie części serii Assassin's Creed. Mowa tu o Origins i Odyssey. Nikt się więc nie zdziwi, gdy w przyszłości trafi tam również Valhalla. Do informacji o tym, że najnowszy Assassin's Creed może zostać dodany do usługi Xbox Game Pass dotarł serwis XGP. Jeden z redaktorów zamierzał kupić starsze części, gdy spostrzegł, że przy okładce Assassin's Creed: Valhalla widnieje logo "Game Pass".

Graczy, którzy uwierzyli w medialne doniesienia czeka wielki zawód. Informacja szybko dotarła do Ubistoftu, a firma zabrała głos. Jej rzecznik wyjaśnił, że to był zwykły błąd i w najbliższym czasie gra nie zawita do usługi Xbox Game Pass.

Źródło zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Eurogamer, XGP