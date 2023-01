Pokazano gameplay z Amnesia: The Bunker. Znowu będzie strasznie

Powoli zbliża się premiera kolejnej części kultowej serii horrorów. Z tej okazji, twórcy gry postanowili wypuścić serię nagrań, zdradzających mechaniki rozgrywki.

Ciężko w to uwierzyć, ale minęła już ponad dekada od kiedy graczy zaczęła straszyć seria gier Amnesia. W 2010 roku światło dzienne ujrzała pierwsza część o podtytule Mroczny Obłęd. Następnie wypuszczono o wiele mniej znaną produkcję Amnesia: A Machine for Pigs. Na trzecią część gracze musieli czekać aż 7 lat. Producent, Frictional Games utrzymywał jej powstawanie w tajemnicy niemal do samej premiery. Finalnie Amnesia: Rebirth ukazała się w 2020 roku i została ciepło przyjęta przez graczy.

Amnesia: The Bunker na fragmentach z rozgrywki

Już teraz wiadomo, że jeszcze w tym roku odbędzie się premiera gry Amnesia: The Bunker. Producent wyjawił, że tytuł trafi na rynek już w marcu, choć nie podano jeszcze konkretnego dnia. W związku ze zbliżającą się premierą, twórcy udostępniają fragmenty rozgrywki, by przygotować graczy na zmiany. A tych jest całkiem sporo i nie wszystkim mogą się one spodobać.

Gry z serii Amnesia słynęły przede wszystkim z bezsilności gracza względem nieznanego niebezpieczeństwa i były bardziej trzymającą w napięciu zabawą w kotka i myszkę, w której to my byliśmy zwierzyną. Teraz pojawi się możliwość aktywnego stawiania oporu przeciwnikom. Na nagraniach można zauważyć, że protagonista trzyma w ręce pistolet oraz jest w stanie wchodzić w interakcje z przedmiotami z otoczenia.

