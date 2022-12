Polskie gry wśród najlepszych w 2022 roku na Steam

Steam ujawnił najlepsze gry 2022 roku pod względem przychodu brutto. Na liście znajduje się kilka polskich produkcji.

Steam ujawnił listę najlepszych gier 2022 roku. Nie chodzi jednak o oceny użytkowników czy też tytuły, w których spędziliśmy najwięcej czasu. Zestawienie dotyczy produkcji, które przyniosły swoim twórcom największy zysk brutto.

Najlepsze gry Steam w 2022 roku

Co ważne, największy zysk brutto nie oznacza też największej liczby sprzedanych egzemplarzy. Przecież niektóre gry kosztują po 200-300 zł, a inne zaledwie 50-100 zł. Lista została podzielona na trzy przedziały. Miejsca od 1 do 12 to gry Platynowe, od 13 do 24 są Złote, a od 25 do 50 Srebrne. Na liście są polskie produkcje.

Platinum

Apex Legends

Call of Duty: Modern Warfare II

Counter-Strike: Global Offensive

Destiny 2

DOTA 2

Dying Light 2 Stay Human

Elden Ring

Lost Ark

Monster Hunter Rise

Naraka: Bladepoint

PUBG Battlegrounds

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Gold

Cyberpunk 2077

Dead by Daylight

FIFA 23

Forza Horizon 5

God of War

Grand Theft Auto V

Rainbow Six Siege

Ready or Not

Red Dead Redemption 2

Total War: Warhammer III

War Thunder

Warframe

Silver

Black Desert

Cities: Skylines

Civilization VI

Cult of the Lamb

FIFA 22

Final Fantasy XIV

Hunt: Showdown

It Takes Two

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

NBA 2K22

Phasmophobia

Project Zomboid

Raft

Rimworld

Rust

Sea of Thieves

Spider-Man Remastered

Stellaris

Stray

Team Fortress 2

The Elder Scrolls Online

The Forest

The Sims 4

V Rising

Warhammer 40K: Darktide

Lista ułożona jest alfabetycznie. Wśród najlepszych, bo platynowych gier, znalazło się miejsce dla Dying Light 2. To może być pewne zaskoczenie, bo gra jednak zebrała jednak mieszane oceny. Najwyraźniej zainteresowanie było duże. Wśród złotych gier jest z kolei Cyberpunk 2077, który po początkowych problemach jednak okazał się finansowym sukcesem. Z kolei na srebrne wyróżnienie zasłużył Wiedźmin 3, który od lat znajduje się w tego typu zestawieniach.

