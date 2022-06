Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości ponad 231 zł!

Przygotowaliśmy dla naszych Czytelników kolejne zestawienie płatnych aplikacji i gier na urządzenia z Androidem, które przez ograniczony czas można pobrać ze sklepu Google Play i zainstalować zupełnie za darmo.

Quiz G

Normalna cena aplikacji to 16,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 19.06.2022)

Quiz G to gra, która pozwoli zbadać swoją wiedzę z zakresu wielu różnych kategorii w formie nieco przypominającej znany z telewizji teleturniej "Milionerzy". Tu również wybieramy prawidłową odpowiedź spośród kilku dostępnych oraz możemy skorzystać z trzech kół ratunkowych: "pomocy publiczności", "50/50" oraz "telefonu do przyjaciela".

Learn Korean Word Quiz Pro

Normalna cena aplikacji to 33,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 13.06.2022)

Osoby, które radzą już sobie z językiem angielskim, mogą sięgnąć po tę aplikację, dzięki które mogą poznać koreańskie słownictwo. Znajdziemy tu koreański alfabet oraz kilka tysięcy słów w tym języku do poznania. A wszystko to w formie przystępnego do użycia quizu.

Manoir

Normalna cena aplikacji to 16,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 19.06.2022)

Po nauce języka koreańskiego można odpocząć przy prostej z pozoru grze Manoir. Jest to połączenie gry logicznej z platformówką, które z chwili na chwilę staje się coraz trudniejsze. Przed graczem stoją niezliczone zagadki do rozwiązania i przeszkody do ominięcia, a nagrodą jest... Tego się dowiesz na końcu gry.

AppLock PRO

Normalna cena aplikacji to 9,19 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 19.06.2022)

AppLock PRO to narzędzie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo i prywatność, blokując dostęp do wybranych aplikacji na smartfonie przed dostępem niepowołanych osób. Przydatne w szczególności, gdy nie jesteśmy jedynymi użytkownikami urządzenia. Do odblokowania zabezpieczonych aplikacji można użyć odcisku palca, hasła lub wzoru.

Kolorowanka dla dzieci

Normalna cena aplikacji to 13,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 14.06.2022)

Kolorowanki dla dzieci to kreatywna gra dla małych dzieci, która pomaga młodym dzieciom rozwinąć swoją wyobraźnię, koordynację rąk i wzroku. Kolorystyka dzięki tej kolorowej grze pozwoli dzieciom przedszkolnym na stworzenie własnego, unikalnego świata.

Tematy do Smart Launchera

Normalna cena aplikacji to od 11,99 zł do 16,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 17.06.2022)

Jak twierdzi deweloper, Smart launcher jest innowacyjnym launcherem, który sprawi że Twoje urządzenia będą szybsze i łatwiejsze w obsłudze. Sama aplikacja jest darmowa, natomiast tematy do niej już niekoniecznie. Poniżej kilka z tych płatnych, które w promocji są dostępne za darmo (w nawiasach ceny poza promocją):

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google Play

Źródło tekstu: Google Play, wł.