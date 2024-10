Klienci PKO BP przeżyją godzinę sądu ostatecznego. Finansowa apokalipsa

W PKO BP nie zapłacisz kartą, BLIKIEM, nie zadziała Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Swatch Pay i Xiaomi Pay, zapomnij o wpłatomatach i bankomatach.

Wyjątkowo duża planowana "awaria" w PKO Banku Polskim

Patrząc na liczbę komunikatów, żaden polski bank nie ma tylu prac technicznych, co bank PKO Bank Polski. Żaden też nie ma jednak aż tylu klientów, z usług banku korzysta blisko 12 milionów Polaków. Nie można w tym miejscu mieć za złe instytucji, że stale doskonali swoje systemy teleinformatyczne, ale też trzeba mieć się na baczności, by nie zostać na lodzie w krytycznym dla nas momencie.

Klasycznie już, nie będzie działał BLIK, zarówno we wpłatomatach, jak i bankomatach PKO Banku Polskiego, tym razem jednak nie zdziałają też karty płatnicze. Co więcej, nie zautoryzujemy płatności internetowych pinem w obrębie transakcji 3D Secure, a w aplikacji IKO i serwisie iPKO nie zmienimy PIN-u karty, ani też nie aktywujemy nowej karty.

Zupełne odcięcie od płatności zbliżeniowych

Karty płatnicze nie będą działały ani w terminalach płatniczych, ani w internecie. Nie poratujemy się BLIKIEM przy płatnościach zbliżeniowych i co więcej, nie zadziała też żadna z innych nowoczesnych form płatności zbliżeniowych obsługiwanych przez PKO Bank Polski. A więc nie uratują nas Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Swatch Pay czy Xiaomi Pay, dodatkowo nie będzie możliwe podpinanie tych usług do telefonów czy zegarków.

Ograniczenia dotyczące wypłacania gotówki z bankomatów nie obejmą wyłącznie sieci własnej bankomatów PKO Banku Polskiego, ale też bankomatów innych firm. Jak zapewnia bank, pozostałe funkcje iPKO, aplikacji IKO i serwisu telefonicznego iPKO powinny działać poprawnie, ale instytucja sugeruje w komunikacie, by zrobić zaplanowane operacje odpowiednio wcześniej.

A to wcześniej, to przed godziną 0:45 w poniedziałek 14 października. Według komunikatu banku, specjaliści IT powinni wyrobić się ze swoimi pracami w godzinę, o ile oczywiście nic po drodze nie wybuchnie. Z racji wybranej pory wdrożenia IT, utrudnienia mogą dosięgnąć głównie osoby dokonujące transakcji w Internecie lub podróżujących.

