PKO BP ma krytyczną awarię. Co trzeci klient oberwał

PKO BP zaliczył już dużą awarię wczoraj. Przez długie godziny klienci nie mogli się zalogować do aplikacji IKO, a w serwisie Downdetector.pl liczba zgłoszeń od rozżalonych klientów szła w tysiące.

W nocy liczba zgłoszeń spadła, co jednak nie musiało wynikać z tego, że sytuacja została opanowana, lecz raczej minimalnego zapotrzebowania na usługi.

Dziś po godzinie 11:00 w serwisie Downdetector.pl ponownie zaczęły pojawiać się raporty o awarii w PKO BP, a około 13:00 osiągnęły kulminację z liczbą około 2 tys. zgłoszeń. Mimo upływu czasu awaria wciąż trwa i jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, dotyczy 30 procent klientów PKO BP.

– oto kilka komentarzy klientów PKO dotyczących dzisiejszej awarii.

Chociaż dokładne kulisy zdarzenia nie są znane, dowiedzieliśmy się z nieoficjalnego źródła, że problem związany jest z wczorajszą awarią. Bank próbował naprawić aplikację IKO, jednak upgrade się nie udał. Czas usunięcie awarii jest nieznany.

Jeden z klientów PKO BP szerzej skomentował politykę PKO BP w kontekście wczorajszej i dzisiejszej awarii:

Nie rozumiem, no po prostu to mi się w głowie nie mieści, jak można komasować wszystkie funkcje w jednym urządzeniu i jednej aplikacji, i nazywać to "podnoszeniem bezpieczeństwa"?!?!? I jeśli wysiada sieć, apka IKO lub telefon, to nie da się nawet kartą zapłacić za przelew, bo potwierdzić go trzeba i tak w IKO!!! Toż to jest spadek bezpieczeństwa co najmniej o 50%!!!!!! Ja się czuje obecnie BARDZO zagrożony przez działania PKO BP