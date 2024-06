mBank zablokuje ci dostęp do konta. To nie awaria

mBank przygotował dla swoich klientów kolejną niespodziankę. Już w najbliższy weekend odetnie ich na kilka godzin od konta, tłumacząc to koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych na swoich systemach bankowych.

Weekend bez przerwy technicznej bez przerwy technicznej w jakimś banku to weekend, chciałoby się powiedzieć. Tym razem to ponownie mBank ma niezbyt miłą informację dla swoich klientów, szczególnie do lubiących mieć dostęp do swojego konta i pieniędzy w dowolnym momencie, również w weekendy. Szykuje się kolejna przerwa techniczna, którą mBank tłumaczy chęcią oferowania usług i rozwiązań o jak najwyższej jakości.

Chcemy dostarczać Ci usługi i rozwiązania najwyższej jakości, dlatego systematycznie modernizujemy nasze systemy. W najbliższym czasie, będziemy to robić w weekend z 22 na 23 czerwca br. Wyłączymy wtedy na kilka godzin bank.

– czytamy w komunikacie mBanku

W weekend stracisz dostęp do pieniędzy

Najbliższe prace serwisowe w mBanku będą prowadzone w weekend, z 22 na 23 czerwca 2024 roku. W związku z tym klienci banku muszą się liczyć w niedzielę z następującymi ograniczeniami:

W godzinach od 2:30 do 9:00 nie będzie możliwe płacenie kartą w Internecie. mBank obiecuje jednak, że przez całą będzie można płacić kartą w sklepach stacjonarnych i restauracjach czy skorzystać z bankomatu.

W tych samych godzinach, czyli od 2:30 do 9:00, nie będzie można się zalogować na swoje konto w mBanku przez Internet lub za pomocą aplikacji mobilnej. W tym samym czasie nie będzie można również złożyć jakiegokolwiek wniosku.

Podczas przerwy technicznej pracownicy mLinia nie będą mieli wglądu w dane klientów, związane z bankiem. Z tego powodu nie będzie można w ten sposób zrealizować żadnej operacji.

mBank radzi, by wszystkie ważne przelewy zlecić wcześniej.

Przerwa w działaniu mBanku dotknie również klientów z obszaru MSP i Korporacje. W niedzielę, 23 czerwca 2024 roku, w godzinach od 2:30 do 9:30 nie będą oni mogli płacić kartą w Internecie. W tym czasie będzie można za to płacić kartą w sklepach stacjonarnych czy restauracjach lub skorzystać z bankomatu.

Zobacz: mBank oddaje klientom pieniądze. Poszło o bankomaty

Zobacz: mBank kombinuje z płatnościami. Oto nowe sposoby

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: mBank