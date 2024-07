100 lat BGK: innowacyjne karty płatnicze dla niedowidzących

Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadza nowy wizerunek kart płatniczych, dostosowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki specjalnemu wycięciu (blind notch) oraz grafice symbolizującej nieskończoność, BGK łączy nowoczesność z dostępnością, celebrując jednocześnie swoje 100-lecie.

Bank Gospodarstwa Krajowego ma już 100 lat. Z tej okazji BGK wprowadza nowy wygląd kart płatniczych, które są dostosowane do specjalnych potrzeb jego klientów. W kartach debetowych i obciążeniowych zastosowano rozwiązanie blind notch, ułatwiające korzystanie z nich osobom niewidomym i słabowidzącym.

Karty z blinf notch

Technologia blind notch to ważny krok w kierunku większej inkluzywności. Dzięki wycięciu na kartach, osoby z problemami wzroku mogą łatwo zidentyfikować przód karty, co powinno ułatwić użycie nich w bankomatach i terminalach płatniczych. Rozwiązanie to ma za zadanie zwiększyć komfort użytkowania oraz podnieść poziom bezpieczeństwa, zmniejszając ryzyko niewłaściwego skorzystania z karty.

Symbolika i ekologia

Nowe karty płatnicze BGK nie tylko wspierają dostępność, ale również symbolizują jubileusz 100-lecia banku. Grafika z symbolem nieskończoności nawiązuje do kampanii “Historia przyszłości”, podkreślając ciągłość i rozwój banku na przestrzeni lat. Dodatkowo, karty wykonane są z plastiku pochodzącego z recyklingu, co ma świadczyć o trosce banku o środowisko naturalne.

Opracowując nową wersję kart płatniczych, chcieliśmy połączyć kilka istotnych elementów. Nowa grafika przypomina o jubileuszu 100-lecia BGK, które świętujemy w tym roku. Nasze karty przystosowaliśmy także do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, aby ułatwić im wykonywanie podstawowych czynności bankowych.

– powiedziała Anna Teryks-Kłopocka, dyrektor Departamentu Produktów i Usług w BGK

Karty płatnicze BGK Visa Business są przeznaczone dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, samorządów oraz instytucji publicznych. Służą one do realizacji wydatków służbowych, takich jak przejazdy, noclegi czy diety. Dzięki nowym funkcjom, karty te będą jeszcze bardziej dostępne i funkcjonalne dla szerokiego grona użytkowników.

Dla zainteresowanych szczegółami dotyczącymi kart płatniczych BGK oraz inicjatyw związanych z dostępnością, bank udostępnił dodatkowe informacje na swojej stronie internetowej. Więcej o kartach płatniczych można znaleźć pod tym adresem, a o inicjatywie “Dostępny BGK” tutaj.

Zobacz: Płacisz kartą? To jest coś, o czym musisz wiedzieć

Zobacz: Revolut ujawnia. W życiu byś nie pomyślał, kogo najłatwiej oszukać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com, Bank Gospodarstwa Krajowego

Źródło tekstu: Bank Gospodarstwa Krajowego