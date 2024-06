Znany bank rozdaje 300 zł do Biedronki. Oto, jak skorzystać

Banki są bardzo kreatywne jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju promocje. Tym razem Sandander Bank Polska wzbił się na wyżyny pomysłowości i uruchomił całkiem praktyczną promocję, dla nowych klientów

Voucher do Biedronki, ale nie dla wszystkich

Aby skorzystać z promocji wystarczy otworzyć konto firmowe w banku i wyrobić do niego kartę płatniczą. Bank na starcie proponuje voucher o wartości 300 złotych, który można wydać z sklepach sieci Biedronka.

Promocja w Sandander Bank Polska trwa od 18 czerwca do 31 lipca. Mogą w niej wziąć udział przedsiębiorcy, którzy założą konto firmowe online z bankowością elektroniczną Mini Firma. Klienci mogą także zamówić kartę debetową, która jest jednak opcjonalna. Można obyć się bez niej, a i tak otrzymać e-kod do Biedronki z obiecaną kwotą.

Jak otrzymać 300 zł od banku?

Wniosek o założenie takiego rachunku firmowego składa się drogą elektroniczną lub w siedzibie banku. Aby otrzymać e-kod do Biedronki można złożyć wniosek w dowolnej formie. Należy zarejestrować się w promocji "300 złotych na zakupy" na stronie banku Sandander i gotowe. Szczegóły w regulaminie na stronie banku.

Ale to nie wszystko. Są i warunki. E-kod o wartości 300 złotych na zakupy w Biedronce wypłacany jest przez Sandander Bank Polski pod warunkiem, że faktycznie klient udowodni, że założył faktycznie konto firmowe. Musi zatem do 21 sierpnia wysłać przynajmniej jeden przelew do ZUS-u a także wykonać przynajmniej trzy transakcje bezgotówkowe (karta lub BLIK).

