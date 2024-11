Revolut kusi niektórych subskrybentów. Wybawienie dla zabieganych?

Revolut dba o swoich subskrybentów jak tylko może i dorzuca im rozmaite bonusy. Te ostatnie, wydają się całkiem praktyczne i interesujące.

Dowiozą jedzenie za darmo aż po same drzwi?

Jak donosi cashless, Revolut wprowadził w niektórych planach nowe darmowe subskrypcje. Użytkownicy korzystający z kont Premium oraz Metal twierdzą, że uzyskały bezpłatny dostęp do programu Wolt+. To nic innego, jak możliwość korzystania z darmowych dostaw jedzenia z ulubionych restauracji oraz sklepów. Może to okazać się bardzo wygodne, kiedy kurier podrzuci nam ulubione jedzenie prosto pod nasze drzwi.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Klienci, którzy opłacają najdroższy pakiet Ultra mogą włączyć usługę Wolt+ oraz wersję Pro aplikacji Perplexity, która wykorzystuje osiągnięcia AI. Jest też do dyspozycji system moneyback, w ramach którego możemy zbierać środki do wykorzystania w kolejnych zamówieniach.

Posiadacze Revoluta powinni być zadowoleni, bowiem mogą tym sposobem zaoszczędzić. Subskrypcja Wolt+ to normalnie koszt 14,99 złotych miesięcznie. Dostęp do aplikacji Perplexity z kolei, to fajne doświadczenie, bazujące na sztucznej inteligencji. Dzięki niej otrzymamy odpowiedzi na większość tematów, jakie nas nurtują w danym momencie. Ponadto, uzyskamy analizy pobieranych plików.

Revolut zachęca jak może swoich abonentów do kontynuowania subskrypcji. W przeszłości do pakietów Premium też były dołączane rozmaite bonusy, włącznie z czytaniem za darmo Financial Times.

