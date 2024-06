Pekao da ci 200 zł i fajne oprocentowanie. Masz czas do końca czerwca

Bank Pekao S.A. Przygotował promocję konta dla dziecka, w której można otrzymać 200 zł oraz skorzystać z promocyjnego oprocentowania. Poznaj warunki i skorzystaj z promocji do końca czerwca.

Promocja "Rodzice polecają Konto Przekorzystne" w Banku Pekao

Bank Pekao S.A. przygotował atrakcyjną promocję konta osobistego dla dzieci: "Rodzice polecają Konto Przekorzystne". z oferty można skorzystać do 1 lipca 2024 roku. Jest to doskonała okazja, aby Twoje dziecko rozpoczęło swoją przygodę z finansami i nauczyło się dysponować oszczędnościami pod Twoim okiem - jako rodzic masz pełną kontrolę nad kontem dziecka, ze swojej aplikacji PeoPay.

Kto może wziąć udział w promocji Pekao?

Z oferty promocyjnej może skorzystać osoba: posiadająca obywatelstwo polskie i adres zamieszkania w Polsce. Konto można założyć dla dziecka w wieku od 0 do 18 lat.

Promocja skierowana jest do nowych klientów banku. Pełen regulamin promocji dostępny jest TUTAJ.

Warunki otrzymania nagrody

Aby zdobyć nagrodę w wysokości 200 zł, należy spełnić określone warunki w zależności od wieku dziecka:

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

w okresie trwania promocji załóż Konto Przekorzystne dla dziecka,

zaakceptuj zgody i złóż wymagane oświadczenia,

zasil konto dziecka w kwocie powyżej 200 zł i utrzymaj saldo przynajmniej do 31 lipca 2024 r.

Dzieci w wieku od 6 do 13 lat:

zawrzyj umowę o Pakiet PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne, Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb, karta Mastercard PeoPay KIDS i aplikacja mobilna PeoPay KIDS) w okresie trwania promocji,

(Konto Przekorzystne, Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb, karta Mastercard PeoPay KIDS i aplikacja mobilna PeoPay KIDS) w okresie trwania promocji, zaakceptuj zgody i złóż wymagane oświadczenia, w dniu zawarcia umowy,

dopilnuj aby do 31 lipca 2024 r. Twoje dziecko min. jeden raz zalogowało się w aplikacji PeoPay KIDS,

do 31 lipca 2024 r. Twoje dziecko, użytkownik konta, musi wykonać co najmniej 3 transakcje bezgotówkowe.

Młodzież w wieku od 13 do 18 lat:

zawrzyj umowę o Konto Przekorzystne, kartę i aplikację PeoPay w okresie promocji,

zaakceptuj zgody i złóż wymagane oświadczenia, w dniu zawarcia umowy,

dopilnuj aby do 31 lipca 2024 r. Twoje dziecko min. jeden raz zalogowało się w aplikacji PeoPay,

do 31 lipca 2024 r. Twoje dziecko, użytkownik konta, musi wykonać co najmniej 3 transakcje bezgotówkowe.

Wypłata nagrody w promocji Pekao

Każdy uczestnik, który spełni wszystkie warunki, otrzyma jednorazową nagrodę w wysokości 200 zł. Nagroda zostanie wypłacona na Konto Przekorzystne uczestnika do 31 sierpnia 2024 r. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach tej promocji.

Dodatkowo, jeśli do 13 czerwca 2024 r. założysz dziecku rachunek oszczędnościowy Mój Skarb, możesz skorzystać z wysokiego oprocentowania: 7% w skali roku przez 5 miesięcy od otwarcia konta oszczędnościowego, dla salda do 5000 zł. Po zakończeniu okresu promocji oprocentowanie wróci do standardowego poziomu.

