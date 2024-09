Autopay: e-winiety w kolejnych państwach UE. Na liście są już wszystkie

Autopay rozszerza ofertę zakupu e-winiet o Bułgarię, a wkrótce również o Rumunię. Tym samym firma umożliwi nabycie e-winiet we wszystkich krajach, w których obowiązuje ta forma opłat drogowych. Winiety można nabyć na stronie i w aplikacji Autopay Mobility.

Na stronie market.autopay.pl i za pośrednictwem aplikacji mobilnej Autopay możliwy jest już zakup jednodniowej lub trzydziestodniowej e-winiety na przejazd przez Bułgarię pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Opłaty drogowe w Bułgarii obejmują nie tylko autostrady, ale także drogi ekspresowe czy przeprawy promowe.

E-winiety na jeden, siedem lub trzydzieści dni już wkrótce będą mogły nabyć także osoby przejeżdżające przez Rumunię pojazdami osobowymi i do przewozu towarów o wadze do 3,5 tony. Również tam opłaty drogowe obowiązują na wszystkich kategoriach dróg.

Dzięki tym nowościom już w czwartym kwartale 2024 roku Autopay umożliwi zakup e-winiet we wszystkich krajach UE, w których obowiązuje ta forma opłat drogowych: w Czechach, Austrii, Słowenii, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech oraz Słowacji. W ofercie znajdują się także e-winiety na przejazdy w Szwajcarii.

Polacy kupują e-winiety w ostatniej chwili

Jak wynika z raportu Autopay „Podróże samochodowe Polaków”, polscy kierowcy regularnie korzystają z autostrad za granicą. Czterech na dziesięciu badanych przejeżdżało tymi drogami kilka razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Pomimo że większość ankietowanych przygotowuje się do samochodowych podróży zagranicznych, planując trasę oraz sprawdzając ewentualne opłaty drogowe, jedynie co trzeci kupuje z wyprzedzeniem winiety na autostrady. Spośród osób, które dokonały zakupu winiet w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 45 proc. zrobiło to przez internet przed wyruszeniem w podróż. Wciąż wiele Polaków i Polek (38 proc.) decyduje się na uiszczenie tej opłaty dopiero po przekroczeniu granicy. Najczęściej robią to na stacjach benzynowych, ale 16% kupuje przez internet już za granicą.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Autopay

Źródło tekstu: Autopay