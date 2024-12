PKO BP z pilną wiadomością. Każdy powinien się zapoznać

PKO BP wydał pilne ostrzeżenie dla wszystkich swoich klientów. Jeśli dostałeś taką wiadomość, to tylko jedna reakcja jest prawidłowa.

PKO Bank Polski wydał kolejne ważne ostrzeżenie, z którym powinien zapoznać się każdy klient banku. Na szali znajdują się twoje pieniądze.

PKO BP ostrzega klientów

Tym razem PKO BP ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail, które trafiają na skrzynki klientów banku. Na pierwszy rzut oka mogą one wyglądać jak prawdziwa korespondencja, ale w rzeczywistości jest to oszustwo nastawione na pozbawienie nas pieniędzy.

PKO BP zwraca uwagę na kilka aspektów wiadomości. Po pierwsze, ich adresatem jest service@ipko[kropka].pl, co może być mylące dla wielu osób, bo sugeruje, że to rzeczywiście bank przysłał nam taką wiadomość. Poza tym cyberprzestępcy próbują w treści przekonać potencjalne ofiary, że muszą aktywować potwierdzenie mobilne, aby dalej korzystać z usług PKO BP. E-mail zawiera link, który prowadzi do strony hxxps://login-advance[KROPKA]net/IPKO, podszywającą się pod prawdziwą stronę banku.

Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w tego rodzaju e-mailach. Jeśli klikniesz w link, możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem.

- ostrzega PKO BP.

PKO Bank Polski przypomina też, że wysyłane przez nich e-maile i SMS-y nigdy nie zawierają linków. Bank zaleca też dokładne sprawdzanie adresu URL przed zalogowaniem się do bankowości internetowej.

