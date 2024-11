Masz kartę PKO BP? Od 5 listopada skorzystasz z nowych funkcji

PKO BP poinformowało o ważnych zmiana dla klientów indywidualnych, którzy korzystają z kart płatniczych wydanych do konta.

Masz konto w PKO BP? Jeśli tak, to prawdopodobnie dostałeś do niego również kartę płatniczą. Bank właśnie wprowadził nowe funkcje, które powinny cię zainteresować. Dotyczą one tylko klientów indywidualnych.

PKO z nowymi funkcjami dla kart płatniczych

PKO Bank Polski poinformował, że od 5 listopada klienci indywidualni, którzy korzystają z kart płatniczych, przypisanych do konta, otrzymali kilka nowych funkcji. Te mają być nie tylko ułatwieniem dla użytkowników, ale też zwiększyć bezpieczeństwo transakcji.

Te nowości to:

Dane karty dostępne online — nowości pozwala na sprawdzenie w serwisie iPKO wszystkich danych karty, a także bezpieczne skopiowanie ich do płatności, np. gdy musimy je podać na stronie internetowej.

— nowości pozwala na sprawdzenie w serwisie iPKO wszystkich danych karty, a także bezpieczne skopiowanie ich do płatności, np. gdy musimy je podać na stronie internetowej. Zmienny kod CVC/ CVV — zmienny kod powinien zwiększyć bezpieczeństwo transakcji internetowych. Jest on ważny tylko przez kilka godzin. Można go pobrać w aplikacji IKO, serwisie iPKO, a także na infolinii banku.

— zmienny kod powinien zwiększyć bezpieczeństwo transakcji internetowych. Jest on ważny tylko przez kilka godzin. Można go pobrać w aplikacji IKO, serwisie iPKO, a także na infolinii banku. Płatności od ręki — ta nowość pozwoli klientom PKO BP płacić nową kartą w internecie i mobilnie, zanim otrzymają ją pocztą, w wersji fizycznej.

Szczególnie ciekawie prezentuje się funkcja zmiennego kodu CVC/CVV, ponieważ minimalizuje ona ryzyko wycieku danych. Nowe karty wydawane są przez PKO BP bez kodu na odwrocie. Tymczasowy kod dostępny będzie przez kilka godzin, przy czym bank poda dokładną godzinę, do której będzie aktywny. W tym czasie można skorzystać z niego tyle razy, ile będzie to potrzebne.

Takie same funkcje działają w kartach kredytowych od marca tego roku.

