PKO BP zmienia sposób logowania. Oto, co musisz wiedzieć

Bank PKO BP poinformował o zmianie sposobu logowania do serwisu iPKO. Konieczna będzie dodatkowa autoryzacja. Na szczęście nie dotyczy to wszystkich.

PKO BP zmienia sposób logowania do usługi iPKO. Bank wprowadza kolejny poziom autoryzacji. Ma to poprawić bezpieczeństwo użytkowników, ale jednocześnie może być uciążliwe. Dobra informacja jest taka, że zmiana nie dotyczy każdej sytuacji.

PKO BP wprowadza dodatkową autoryzację

Na stronie PKO BP możemy przeczytać:

Ze względów bezpieczeństwa chcemy każdorazowo upewnić się, że to na pewno Ty logujesz się do serwisu iPKO – wkrótce wprowadzimy trzeci nowy sposób weryfikacji.

- twierdzi bank.

Co się zmieni? Już wkrótce, logując się do iPKO, zobaczysz ekran umożliwiający dodanie danego urządzenia do listy zaufanych. Jeśli to zrobisz, to przyszłe logowanie i autoryzowanie transakcji na tym sprzęcie będzie szybsze i łatwiejsze, a jednocześnie nie zablokuje to możliwości logowania się na innych smartfonach czy komputerach.

Jeśli nie zdecydujesz się na dodanie urządzenia do zaufanych, to konieczne będzie każdorazowe potwierdzenie logowania za pomocą kodu SMS, kodu ze zdrapki lub nowej, dedykowanej aplikacji mobilnej. To właśnie ten dodatkowy poziom bezpieczeństwa, który wprowadza PKO BP.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Co ważne, jeśli logujesz się z urządzenia zaufanego lub za pomocą dwuetapowego logowania, to w Twoim przypadku nic się nie zmieni. Natomiast próba zalogowania z nowego komputera, tabletu czy telefonu będzie wymagała dodatkowej weryfikacji.

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PKO BP