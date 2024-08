Płatności kartą do zmiany. Mastercard tłumaczy, jaki jest problem

Mastercard wprowadza w całej Europie ważną zmianę, która dotyczy wszystkich płatności kartą. Firma chce zadbać o ekologię.

Wszyscy wiemy, jak wyglądają płatności kartą w sklepach czy punktach usługowych. Przykładamy plastik do terminala, po chwili transakcja zostaje zaakceptowana, a sprzedawca drukuje potwierdzenie dla siebie oraz dla nas (czasami pada pytanie, czy chcemy potwierdzenie). Mastercard chce to zmienić.

Mastercard zmienia płatności kartą

Mastercard zmienia zasady płatności kartą w całej Europie. Od teraz nie będzie już wymagane drukowanie potwierdzenia transakcji. To ma być drukowane tylko i wyłącznie na prośbę samego klienta. W ten sposób firma chce ograniczyć ilość zużywanego papieru, bo według ich szacunków przeciętny hipermarket zużywa aż 10,6 tys. rolek rocznie.

Mastercard chce, aby potwierdzenia transakcji były przechowywane w formie cyfrowej. Ma to się przełożyć nie tylko na mniejszą ilość odpadów, ale też większe bezpieczeństwo i lepszą dostępność do danych transakcji, ponieważ w wersji cyfrowej nie są one tak podatne na uszkodzenia, jak na papierze.

Mastercard szacuje, że brak obowiązku drukowania potwierdzeń transakcji może przyczynić się także do obniżenia ogólnego zużycia energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Źródło zdjęć: hodim / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Mastercard