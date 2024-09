Banki prześwietlają Polaków. Mają do tego prawo

Banki w określonych sytuacjach mają prawo zapytać klienta o źródło dochodów. Muszą też przesyłać do fiskusa informacje o wysokich przelewach.

Banki regularnie pytają klientów między innymi o źródło dochodów. To, co dla niektórych może wydawać się oburzające i ingerujące w ich prywatność, w rzeczywistości jest zgodne z obowiązującymi przepisami — informuje Bankier.pl.

Bank pyta o źródło dochodu

Bankier opisuje sytuację jednego z czytelników, do której bank zgłosił się z żądaniem ujawnienia źródło dochodów. Klient był z tego powodu oburzony, pytając, co bank obchodzi jego majątek. Jednak w rzeczywistości, w określonych sytuacjach, instytucja finansowa nie tyle może to zrobić, ile wręcz jest do tego zobowiązana.

Jednym z aktów prawnych, który wymusza na bankach przekazanie informacji o źródłach dochodu, jest FACTA. To amerykańska ustawa, wymagająca od instytucji finansowych sprawdzenia, czy klient nie ma amerykańskiej rezydencji podatkowej, i tym samym nie ukrywa swoich dochodów przez amerykańską skarbówką. Dlatego też, zakładając nowe konto, jesteśmy zobowiązani do wypełnienia specjalnego dokumentu.

Drugi z przepisów wywodzi się z polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 2018 roku. Nakłada ona na banki obowiązek posiadania aktualnych danych adresowych klientów, a także informacji, skąd pochodzą ich pieniądze. Tutaj również musimy podać tego typu dane przy zakładaniu nowego konta. W przypadku niestandardowych wpływów bank może zgłosić się o udzielenie dodatkowych informacji.

Jeśli klient nie udzieli informacji, to bank ma prawo zastosować sankcje przewidziane przez prawo. To między innymi ograniczenie dostęp do usług, zablokowanie transakcji, a nawet wypowiedzenie umowy.

