Masz Allegro albo zamawiasz jedzenie? Możesz mieć długi

Płatności odroczone do zmiany

Płatności odroczone to prosty mechanizm. Kupujemy produkt, ale zapłacić możemy za niego później. Zazwyczaj, jeśli dług uregulujemy w ciągu 30 dni, to nic nie płacimy dodatkowo. W przypadku przekroczenia terminu dochodzą odsetki. BNPL oferuje wiele usług i serwisów, w tym między innymi Allegro. Jednak w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się także w aplikacjach do zamawiania jedzenia, co wzbudziło podejrzenia byłego ministra cyfryzacji.