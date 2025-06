Unia bierze sią za kredyty Polaków. Zapisz datę 11 czerwca

Hipoteki Polaków pod lupą TSUE

Sprawa TSUE to pokłosie czterech pytań prejudycjalnych, które wiosną 2024 r. zadał Sąd Okręgowy w Częstochowie. Rozprawa sama w sobie nie jest obowiązkowa, ale Trybunał postanowił wysłuchać przedstawicieli obu stron. Co ważne, na pierwszej rozprawie nie zapadnie jeszcze wyrok. Na ten będziemy musieli poczekać co najmniej do czwartego kwartału 2025 roku, i to przy pomyślnych wiatrach.