Klienci PKO BP mogą zostać bez pieniędzy. Zostało mało czasu

PKO Bank Polski: Tej nocy możesz zostać bez pieniędzy

Jakby tego było mało, dodatkowo w nocy 28 kwietnia zablokowane zostaną wszelkie wnioski i dyspozycje w aplikacji IKO oraz serwisie iPKO, po pierwszej fali, która trwała dzisiaj od północy do 6 rano. PKO BP tłumaczy, że to zaplanowane prace techniczne. Jednak dla klientów oznacza to realne ryzyko problemów z dostępem do własnych pieniędzy – i to w największym banku w Polsce. Nie ryzykuj! Zrób wszystkie ważne operacje wcześniej i ostrzeż rodzinę oraz znajomych.