Pekao zapłaci Ci nawet 200 zł. Zasady są proste

Pekao wystartowało z kolejną promocją, w której klienci mogą zyskać bonus pieniężny. Tym razem jest to 200 zł. W ten sposób bank zachęca rodziców do założenia swoim dzieciom Konta Przekorzystnego dla młodych wraz z rachunkiem oszczędnościowym.

Bank Pekao ruszył z kolejną odsłoną promocji „Rodzicie polecają Konto Przekorzystne dzieciom”. W edycji, która trwa do 31 marca 2022 r, bank przygotował nagrody dla dzieci w wieku od 0 do 17 lat.

Najmłodsi klienci Pekao za jednoczesne założenie Konta Przekorzystnego dla młodych i rachunku oszczędnościowego Mój Skarb oraz zapisanie do promocji dostaną 100 zł.

Drugi warunek jest uzależniony od wieku dziecka. W przypadku dzieci poniżej 13 lat kolejny bonus w wysokości 100 zł trafi do nich, jeśli saldo na ich Koncie Przekorzystnym dla młodych lub rachunku oszczędnościowym Mój Skarb 15 kwietnia 2022 r. będzie wynosić więcej niż 50 zł. Nastolatki powyżej 13 lat otrzymają 100 zł, jeśli do 15 kwietnia 2022 r. wykonają minimum 3 transakcje bezgotówkowe (kartą do konta lub aplikacją).

Konto dla dziecka można założyć bez konieczności wizyty w oddziale. Wystarczy, że rodzic zaloguje się do aplikacji PeoPay lub bankowości internetowej Pekao24 i w zakładce Panel rodzica wybierze wiek dziecka oraz produkty.

Wprowadzanie dziecka w świat finansów może być fascynującą przygodą zarówno dla opiekuna, jak i dziecka. To nauka odpowiedzialności i samodzielności. Bank Pekao posiada szeroką ofertę dla dorosłych, a teraz po raz kolejny przygotował atrakcyjną promocję skierowaną do dzieci i ich rodziców

– przekonuje Remigiusz Hołdys, Dyrektor Departamentu w Pionie Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A.

W Banku Pekao bankowość dla najmłodszych to także aplikacja PeoPay KIDS, która uczy dzieci oszczędzania i wprowadza je w dorosły świat finansów. Mogą z niej korzystać już sześciolatki.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Bank Pekao