mBank się ogarnął. Da ci darmowe bankomaty i do 530 zł bonusu

mBank ma promocję na swoje nowe eKonto do usług. Do darmowego prowadzenia, karty i wypłat z bankomatów można jeszcze dostać nawet 520 zł. Wystarczy skorzystać z aplikacji.

Kwiecień przywitał klientów mBanku nowymi lub wyższymi opłatami. Zmieniły się między innymi zasady wypłat z bankomatów, z których część przestała być darmowa. To oczywiście spowodowało falę krytyki pod adresem, szczególnie że zmiany nie dotknęły wszystkich.

eKonto do usług

Na "pocieszenie" mBank przygotował zupełnie nowe "eKonto do usług", które trafiło do oferty w ostatnich dniach. Konto jest darmowe, ale domyślnie zawiera comiesięczną opłatę w wysokości 9 zł za kartę. Tej można się w łatwy sposób pozbyć – wystarczy aktywnie z niej korzystać i wydać z jej pomocą co najmniej 350 zł miesięcznie.

To nie wszystko. Darmowe są wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, również BLIKIEM, ale pod warunkiem, że wypłacasz co najmniej 300 zł. Za darmo masz również wypłaty z bankomatów za granicą.

Załóż konto przez aplikację i zyskaj nawet 530 zł

W mBanku nie musisz czekać na kuriera czy iść do placówki banku. Konto możesz założyć przez aplikację. W ramach aktualnej promocji zyskasz dodatkowo:

premię za szybki wpływ i transakcje w wysokości 100 zł , jeśli: zrobisz wpływ na konto w ciągu 7 dni od jego otwarcia, zrobisz minimum 8 transakcji w miesiącu otwarcia konta i nie anulujesz ich do 15. dnia kolejnego miesiąca,

, jeśli: premie I i II za wpływ i transakcje w łącznej wysokości 100 zł , jeśli: zrobisz wpływ na konto odpowiednio w drugim i trzecim miesiącu od otwarcia, zrobisz minimum 8 transakcji odpowiednio w drugim i trzecim w miesiącu od otwarcia konta i nie anulujesz ich do 15. dnia kolejnego miesiąca,

, jeśli: bunus za otwarcie eKonta do usług przez selfie lub eDowód w wysokości 200 zł , pod warunkiem, że spełnisz również wszystkie warunki do otrzymania wyżej wymienionych premii,

, pod warunkiem, że spełnisz również wszystkie warunki do otrzymania wyżej wymienionych premii, bonus za otwarcie eKonta Junior w wysokości 120 zł.

Łącznie możesz zyskać 520 zł. Promocja trwa od 3 kwietnia do 31 października 2024 roku. Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie.

Uwaga! Jeśli skorzystasz z poniższego linku i zapiszesz się do promocji, po założeniu eKonta do usług przez aplikację możesz zyskać nawet 530 zł.

