Płacisz kartą? Jeśli tak zrobisz, żaden bank nie odda ci pieniędzy

Wiadomo nie od dziś, że oszuści tylko dybią na nasze konta internetowe. Oszustwa tego typu to już prawdziwa plaga i nie ma właściwie dnia, aby ktoś nie padł ofiarą tego typu przestępstwa, zostawiając swoje dane na podejrzanych formularzach. Sidła są zastawiane niemal na każdym kroku i przy każdej możliwej okazji. Tymczasem, ukradzione pieniądze nie zawsze można odzyskać. Oto, co warto wiedzieć odnośnie tej kwestii.

Bank niestety, może odmówić nam zwrotu środków na konto. A w wielu przypadkach, źródłem zmartwienia może stać się właśnie nasza karta. W niektórych przypadkach nie mamy wręcz szans na odzyskanie pieniędzy, a żadna skarga złożona do banku nie pomoże.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma dość jasne stanowisko w sprawie odmowy zwrotu utraconych pieniędzy przez bank. Okazuje się, że bank może odmówić odszkodowania, jeśli udowodni klientowi że operacja, która naraziła go na utratę środków, była przez niego autoryzowana. Podobnie przedstawia się sprawa, w przypadku "rażącego niedbalstwa ze strony posiadacza karty". Chodzi o udostępnianie karty osobom trzecim lub przechowywanie jej razem z numerem PIN. Nie działa na korzyść poszkodowanego również fakt, że nie miał ustawionych rozsądnych limitów płatności zbliżeniowych, które wymagałyby uwierzytelnienia.

Zgubiona karta płatnicza - co dalej?

W takiej sytuacji liczy się czas i ważne jest to, abyśmy odpowiednio zareagowali. To na nas spoczywa obowiązek skontaktowania się z bankiem za pośrednictwem oficjalnej infolinii i jak najszybsze zastrzeżenie karty. Powinniśmy także obserwować konto i jak najszybciej zgłosić bankowi wszystkie nieautoryzowane transakcje. Zaraz po tym, jak nasza karta wpadnie w niepowołane ręce, powinniśmy zmienić także dane do logowania, zarówno w bankowości elektronicznej, jak i w aplikacji bankowej.