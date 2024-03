PKO BP zablokuje klientom płatności. To nie awaria

Płacisz zbliżeniowo telefonem i masz konto w PKO BP? Bank ma dla Ciebie ważny komunikat.

PKO BP wprowadzi ważne zmiany w działaniu płatności zbliżeniowych telefonem. Od 20 marca taka możliwość będzie stopniowo wyłączana dla kart do konta i kart kredytowych, podpiętych do aplikacji IKO. Trzeba będzie przesiąść się na inne rozwiązanie.

Zmień sposób płacenia telefonem

Płatności NFC przez aplikację IKO nie są jedynym wyjściem. Bank PKO BP poleca, by klienci skorzystali z BLIKA zbliżeniowego, który jest połączony z kontem i działa podobnie jak karta do konta. BLIK zbliżeniowy działa we wszystkich terminalach w Polsce, a za granicą zapłacisz nim w terminalach oznaczonych logo Mastercard. Płatności zbliżeniowe BLIKIEM są bezpłatne dla klientów banku i są wliczane do warunków zwalniających z opłat za kartę lub konto. W przypadku płatności w obcej walucie przeliczenie odbywa się po kursie Mastercard i bez opłaty za przewalutowanie.

PKO BP dostarczył także instrukcję, jak zmienić sposób płacenia zbliżeniowo telefonem. Warto to zrobić już teraz, by uniknąć niemiłych niespodzianek w przyszłości:

Przejdź do: Płatności → Płatności zbliżeniowe → w menu kontekstowym (3 kropki) wybierz Ustawienia płatności → Źródło płatności; Wybierz Płatności zbliżeniowe BLIKIEM i wskaż konto, z którego chcesz płacić BLIKIEM zbliżeniowo. Wybierz sposób potwierdzania transakcji; Potwierdź zmianę i płać jak dotychczas, zbliżając telefon do terminala.

Są też inne rozwiązania, które umożliwią płacenie telefonem i zegarkiem. Na czele stoją oczywiście Google Pay i aplikacja Portfel Google (dostępna także dla zegarków niektórych producentów, m.in. Fitbit) oraz Apple Pay, dostępny na urządzeniach Apple. Kartę wydaną przez PKO BP dodasz także do systemu płatności Garmin Pay, Xiaomi Pay oraz SwatchPAY!, by płacić zbliżeniowo zegarkiem lub opaską sportową.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: PKO BP, oprac. własne