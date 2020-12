One Click BLIK za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze

Klienci stacji paliw ORLEN mogą już płacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze Blikiem, korzystając z aplikacji ORLEN VITAY. Operator przekonuje, że taki sposób zakupu paliw zwiększa bezpieczeństwo w czasie pandemii.

Mobilne płatności za paliwa bezpośrednio przy dystrybutorze dostępne są na wszystkich 1800 stacjach własnych i franczyzowych ORLEN w Polsce.

Klienci korzystający z aplikacji ORLEN VITAY mogą teraz realizować płatności za pomocą systemu BLIK. W aplikacji wdrożone zostało rozwiązanie One Click BLIK, co oznacza, że tylko pierwsza transakcja w ORLEN VITAY wymaga podania kodu BLIK. Po zapamiętaniu jej jako zaufanego źródła przy wszystkich kolejnych płatnościach wystarczy już tylko akceptować transakcję w swojej aplikacji mobilnej banku, bez konieczności każdorazowego przepisywania kodu. Użytkownik widzi kwotę do zapłacenia oraz odbiorcę płatności, ma więc całkowitą kontrolę nad wydatkami.

Nie każdy jest przekonany do tego, aby przypisywać kartę płatniczą jako źródło pieniędzy na stałe w tego typu aplikacjach. Z BLIKIEM ten problem znika. Aby zapłacić, nie trzeba podawać żadnych danych. Wystarczy po prostu skorzystać z Blika, którego znajdziemy w aplikacji mobilnej banku

– mówi Adam Kokoszkiewicz, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK.

Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP), a jej udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

Z Blika mogą korzystać również klienci Getin Banku, Banku Pekao S.A, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, Nest Banku, Banku Pocztowego, Banku BPS wraz zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi oraz Banku SGB wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi.

