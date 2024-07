Koniec ze żmudnym skanowaniem. Wystarczy, że zapłacisz w ten sposób

Wystarczy, że zapłacisz za zakupy telefonem. Naliczą ci się rabaty, punkty oraz otrzymasz jeden cyfrowy paragon. Skanowanie osobno kart lojalnościowych wkrótce okaże się niepotrzebne.

Żyjemy w czasach, kiedy wręcz nie wypada nie należeć do programów lojalnościowych. Ze względu na liczne korzyści, które oferują swoim klientom. Nie posiadać kart lojalnościowych, z perspektywy klienta zwyczajnie się nie opłaca. I tak zanim się obejrzymy, stajemy się posiadaczami niezliczonej ilości aplikacji oraz kart lojalnościowych - do Biedronki, Carrefoura, Lidla, Tchibo oraz Żabki. Skanowanie tych wszystkich kart, wydłuża znacznie proces zakupów, zwłaszcza, że i tak w większości, płacimy za nie telefonem.

Jeden klik, a może tak wiele

Forum NFC, czyli grupa technologiczna skupiająca takie firmy jak Google, Apple czy Huawei, opracowuje w celu usprawnienia tego typu transakcji, nowe rozwiązanie. Ma to być "Multi-Purpose-Tap". Jak sama nazwa wskazuje - ma to być jednoczesne wykonywanie wielu czynności z użyciem narzędzia obsługujacego NFC. Co to znaczy? Otóż to, że użytkownik płaciłby za zakupy, kolekcjonował punkty i dostawał zniżki oraz cyfrowy paragon za pomocą jednego kliknięcia. Brzmi jak bajka? No trzeba przyznać, że jest to coraz bardziej realne.

Szczegóły realizacji jeszcze pozostają tajemnicą, ale rozwiązanie ma potencjał. Z perspektywy klienta, byłoby to niesamowicie wygodne.

Multi-Purpose-Tap jest w stranie zapewnić większą wygodę użytkowania technologii zbliżeniowej, umożliwiając przeprowadzanie wielu transakcji za pomocą jednego zbliżenia telefonu.

- twierdzi Mike McCamond, dyrektor generalny NFC Forum.

Źródło zdjęć: Anna Gawlik / Shutterstock.com

Źródło tekstu: theverge.com, NFC Forum