Nowa funkcja Apple Pay - przelew pięniędzy szybki jak BLIK

Apple Pay otrzyma nową funkcję - Tap to Cash, czyli szybka płatność z telefonu na telefon Apple bez podawania żadnych danych. Zbliżenie telefonu, prosta autoryzacja i gotowe. Funkcje otrzymają urządzenia z systemem iOS 18.

Tap to Cash to nowa funkcja Apple Pay zaprezentowana na WWDC 2024. Tap to Cash pozwoli dokonać płatności iPhone'm z systemem iOS 18, przesyłając pieniądze na inne urządzenie z aktywnym Apple Pay - wystarczy zbliżyć telefon i autoryzować płatność.

Potwierdzając płatność w wybrany sposób, z konta płatnika zostanie odpowiednia kwota i przekazana na konto innego, przypisane do usługi Apple Pay. Nowa funkcja działa trochę jak Air Drop, z tą różnicą, że służy do przesyłania pieniędzy. Przelew pieniędzy z wykorzystaniem Tap to Cash jest podobny do polskiego BLIK - przewagą Apple jest to, że nie trzeba podawać numeru telefonu.

Dodatkowe aktualizacje w Apple Pay

Oprócz nowej funkcji płatniczej Tap to Cash, wraz z aktualizacją iOS 18 nowe udogodnienia zyska aplikacja Apple Wallet. Dokładnie chodzi o bilety na wydarzenia, które zyskają dokładniejszy opis i więcej informacji, np.: mapa wydarzenia czy przewodnik.



Zobacz: Apple potwierdza datę WWDC 2024. Ma być rewolucja

Zobacz: Apple Wallet czy jednak coś innego? Niedługo dostaniesz wybór

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock | nikkimeel

Źródło tekstu: androidauthority.com, Apple | oprac. wł.