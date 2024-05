Apple Wallet czy jednak coś innego? Niedługo dostaniesz wybór

Apple pozwoli nam instalować aplikacje, które zastąpią Apple Wallet. Jedną z nich zrobi brytyjski fintech.

Curve znany jest między innymi jako sposób na obejście braku płatności zbliżeniowych na wielu smartfonach Huawei. Fintech zasłynął jednak tym, że w swojej aplikacji pozwala najpierw zapłacić za zakupy, a dopiero potem wybrać, z którego konta zostaną pobrane pieniądze. Jedna karta płatnicza może zastąpić wiele innych, wydanych w różnych bankach.

Fintech Curve zapowiada konkurenta dla Apple Wallet.

Oby tylko Apple nie robił problemów

Aktualnie aplikacja Apple Wallet to jedyny sposób, by płacić zbliżeniowo iPhone’ami. Nowe regulacje Unii Europejskiej mają to zmienić i otworzyć drogę dla innych. To część walki z ograniczeniami, jakie Apple nakłada na użytkowników. Ta sama ustawa – Digital Markets Act – zmusiła Apple do zezwolenia na instalację aplikacji spoza App Store na terenie UE. To już przynosi owoce.

Curve już zaciera ręce, bo ma doświadczenie w dostarczaniu płatności NFC wymagającym klientom. Apple podobno szlifuje jeszcze detale techniczne, ale gdy tylko ten proces się skończy, Curve chce ruszyć ze swoją aplikacją w krajach UE. To powinno być możliwe jeszcze w tym roku. Pytanie, ile kłód Apple rzuci pod nogi konkurentom. Podobno wciąż ogranicza dostęp do zabezpieczeń sprzętowych czipu NFC w iPhone’ach, przez co alternatywne systemy płatności mogą być wolniejsze od Apple Pay.

Curve obiecuje przy tym mnóstwo korzyści. Klienci mają dostać znacznie lepszą aplikację, zorientowaną na potrzeby użytkowników. Przy tym aplikacja Curve ma zastąpić Apple Wallet łącznie z systemowym skrótem szybkiego uruchamiania płatności (dwukrotne naciśnięcie włącznika iPhone’a). Banki zaś mają zaoszczędzić miliony euro na transakcjach. Trzeba bowiem wiedzieć, że Apple nie przepuszcza ich bez wzięcia „paru groszy” dla siebie.

Curve chce być pierwszy, ale nie będzie jedyny.

