Kolejny bank dostępny w bankowości elektronicznej Banku Millennium

Klienci Banku Millennium mogą dodać w ramach usługi Finanse 360° konta z banku BNP Paribas. A jak włączyć tę usługę?

25 czerwca Bank Millennium dodał dwa banki do usługi Finanse 360°, a dzisiaj dodaje kolejny - jest to BNP Paribas. Usługa ta to wygodne rozwiązanie, umożliwiające sprawdzenia stanu konta i historii transakcji na rachunkach właściciela w innych bankach. Po dodaniu banku BNP Paribas, usługa obejmuje możliwość dodania kont prowadzonych w siedmiu bankach - Alior Banku, ING Banku Śląskim, mBanku, Pekao, PKO BP, Santanderze oraz BNP Paribas.

Dodatkowo z kont w PKO BP, mBanku, ING Banku Śląskim, Santander Banku, Alior Banku oraz Banku Pekao S.A. klient może zlecić dodatkowo przelew krajowy.

Zobacz też: Bank Millennium: możliwość potwierdzenia dochodu z wykorzystaniem logowania do kolejnych dwóch banków

Jak ją uruchomić? Po zalogowaniu się na konto w Banku Millenium należy:

kliknąć w link znajdujący się w sekcji Moje środki lub na banerze na stronie głównej w bankowości elektronicznej;

udzielić zgody na dostęp do informacji o rachunku z wybranego banku;

po przekierowaniu na stronę innego banku zalogować się na tej stronie;

zdecydować, które konta mają być widoczne w Millenecie i aplikacji mobilnej.

Warto dodać, że przeszukiwanie historii możliwe jest po słowach kluczowych w wybranym okresie, po określonej kwocie lub określonym typie transakcji. Klient może też zarządzać zgodami na dostęp do informacji z innych banków. Zakres informacji dostępnych dla klienta po podłączeniu danych z innego banku jest zależny od informacji udostępnianych w ramach usługi przez tę instytucję.