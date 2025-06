Płacisz gotówką? Nie wywracaj oczami, sprzedawca ma takie prawo

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych z 5 listopada 2021 roku, przedsiębiorcy w Polsce nie mogą odmówić przyjęcia płatności gotówką. Według przepisów banknoty i monety emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym. Jednak te same przepisy przewidują też sytuacje, w których sprzedawca ma prawo gotówki odmówić. Są trzy, a tak naprawdę to cztery wyjątki.

Odmowa gotówki zgodna z prawem

Polskie przepisy przewidują cztery sytuacje, w których sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia gotówki. Praktycznie każdy z nas miał z nimi do czynienia. Chodzi o:

Zakupy przez Internet. Gdy transakcja przeprowadzana jest przez Internet, czyli na odległość, to oczywiste jest, że sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania od nas gotówki. Byłoby to zwyczajnie fizycznie niemożliwe. Nawet gdyby ktoś się upierał, że kasę wyśle pocztą w kopercie, to przedsiębiorca może odmówić.