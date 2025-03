Koniec ery gotówki? Polacy masowo przesiadają się na płatności cyfrowe

Cyfrowe płatności dominują w Internecie

W zakupach online niepodzielnie królują płatności elektroniczne. Najczęściej wybieraną metodą jest kod BLIK – aż 40% badanych wskazało go jako preferowaną opcję, a 55% używa go przynajmniej od czasu do czasu. Dużą popularnością cieszą się także szybkie przelewy z bramki płatniczej (20%), a inne metody, takie jak tradycyjne przelewy, karty kredytowe, cyfrowe portfele (Apple Pay, Google Pay), odroczone płatności czy PayPal, mają swoich zwolenników, choć na mniejszą skalę.